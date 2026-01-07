پخش زنده
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز چهارشنبه هفدهم دی ۱۴۰۴، هفدهم رجب ۱۴۴۷ و هفتم ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲۳ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۳۲ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۵۰ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۴۱ دقیقه است.
اذان صبح فردا پنجشنبه هجدهم دی ساعت ۵ و ۵۱ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه ثبت شده است.