تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی هفدهم دی به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز چهارشنبه هفدهم دی ۱۴۰۴، هفدهم رجب ۱۴۴۷ و هفتم ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲۳ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۳۲ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۵۰ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۴۱ دقیقه است.

اذان صبح فردا پنجشنبه هجدهم دی ساعت ۵ و ۵۱ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه ثبت شده است.