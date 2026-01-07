پخش زنده
امروز: -
مردم سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی، امروز و همزمان با فرا رسیدن ۱۷ رجب در سوگ شهادت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام در این حرم مطهر به عزاداری و نوحه خوانی میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، به گفته حجت الاسلام و المسلمین میرشکاری، معاون فرهنگی حرم مطهر امین ولایت: ارادتمندان به سیّدالسادات الاعاظم که به مناسبت بزرگداشت شهادت این امامزاده جلیل القدر از ۱۲ شهرستان استان فارس، به سمت این بارگاه منور در حال حرکت هستند و از ساعت ۹ صبح امروز، از مبدأ میدان شهداء به سمت این بارگاه منور حرکت و ضمن تجدید میثاق با حضرت احمدبن موسی علیهماالسلام، در صحن و سرای این بارگاه منور، عزاداری میکنند.
حجت الاسلام میرشکاری افزود: ظهر امروز همراه با اقامه نماز ظهر و عصر، حسن شالبافان، مرثیهسرایی میکند و از ساعت ۱۵، امروز، عزاداران در قالب دستههای سینهزنی و زنجیرزنی از حسینیه ثامن الحجج (ع) در مجتمع انتظامی شهید فعال، واقع در بولوار احمدی شمالی، به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام، حرکت میکنند و در صحن احمدی به سوگواری میپردازند.
او ادامه داد: امشب و در شام شهادت امین ولایت، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء آیین خطبهخوانی هزار خادم این بارگاه منور در شبستان امام خمینی برگزار میشود.
در این برنامه هم آیتالله شیخ محمود رجبی؛ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیّه قم و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سخنرانی، و حاج میثم مطیعی، مرثیهسرایی میکند.. اجرای این برنامه را که با شعرخوانی حاج قاسم صرافان همراه است، نجم الدین شریعتی بر عهده دارد.
حجت الاسلام میرشکاری، اضافه کرد: فردا پنجشنبه، ۱۸ دی هم همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء، حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی، سخنرانی و حاج مجتبی رمضانی، دعای روحبخش کمیل را قرائت خواهد کرد.
برگزاری مسابقه اینترنتی «امین ولایت»، برپایی مواکب خدام حرم مطهر در ورودیهای شهر شیراز و همچنین در فرودگاه و ایستگاه راهآهن شیراز و ترمینال کاراندیش، برپایی موکب خدمه امام رضا علیه السلام و اطعام زوّار با وعدههای صبحانه، نهار و شام بخش دیگری از برنامههای بزرگداشت امین ولایت است.