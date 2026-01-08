تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی هجدهم دی به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز پنجشنبه هجدهم دی ۱۴۰۴، هجدهم رجب ۱۴۴۷ و هشتم ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲۳ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۳۳ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۵۱ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۴۲ دقیقه است.

اذان صبح فردا جمعه نوزدهم دی ساعت ۵ و ۵۱ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه ثبت شده است.