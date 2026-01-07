پخش زنده
سخنگوی حکومت افغانستان، اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان درباره ساختار حکومت در این کشور را محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان شب گذشته در رشته پیامهایی اعلام کرد: اظهارات اخیر سخنگوی ارتش پاکستان در مورد ساختار حکومتی و اجتماعی افغانستان نهتنها هیچگونه ارتباطی با واقعیت ندارد، بلکه با موضع و معیارهای یک ارتش مسئول نیز در تضاد آشکار قرار دارد. حکومت افغانستان اینگونه سخنان غیرمسئولانه و تحریکآمیز را به شدت محکوم میکند و از نهادهای مربوطهٔ پاکستان میخواهد که به جای خروج از چارچوب مواضع رسمی و دامن زدن به تبلیغات غیرمنطقی در قبال افغانستان، تمرکز خود را بر حل مشکلات داخلیشان معطوف سازند.
در این بیانیه آمده است: با صراحت تأکید میکنیم که هرگونه اظهارنظر در امور داخلی افغانستان و بهکارگیری زبان تهدید، برای ملت افغانستان قابل قبول نیست. افغانستان از نهادهای ذیربط پاکستان میخواهد با درنظرگرفتن حساسیت روابط میان دو کشور، رویکردی مسئولانه و سنجیده را در پیش گیرند.
این واکنش در حالی مطرح شده است که سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری گفت آنچه اکنون در افغانستان وجود دارد، «حکومت» نیست و این ساختار (طالبان) خود را بهعنوان «حکومت موقت» معرفی میکند. وی گفته است حکومت فراگیر در افغانستان وجود ندارد.