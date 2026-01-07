نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با حضور در قبرستان حضرت ابوطالب (ع)، بر نقش بی‌بدیل عمو و همسر پیامبر گرامی اسلام (ص) در حمایت و تثبیت رسالت حضرت محمد (ص)، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و از پایگاه اطلاع رسانی حج، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با حضور در قبرستان ابوطالب (ع) و زیارت مزار‌های حضرت خدیجه کبری (س)، حضرت ابوطالب (ع) و حضرت عبدالمطلب (ع)، بر نقش بی‌بدیل عمو و همسر پیامبر گرامی اسلام (ص) در حمایت و تثبیت رسالت آن حضرت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام نواب ضمن زیارت مزار حضرت خدیجه کبری (س)، با اشاره به جایگاه والای آن حضرت افزود: این بانوی بزرگ اسلام با ایثار، بصیرت و فداکاری همه‌جانبه، نقش اساسی در آرامش‌بخشی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و تقویت نهضت اسلامی ایفا کرد و نام او به‌عنوان یکی از ارکان ماندگار تاریخ اسلام ثبت شده است.

وی با تأکید بر نقش حمایتی حضرت ابوطالب (ع) و حضرت عبدالمطلب (ع) ادامه داد: حمایت‌های هوشمندانه و فداکارانه این دو شخصیت بزرگ، بستر لازم برای حفظ و گسترش رسالت پیامبر اکرم (ص) فراهم کرد و یاد و نام آنان همواره در تاریخ اسلام زنده و ماندگار خواهد ماند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در پایان، با قرائت دعا و صلوات، از خداوند متعال خواستار شفاعت این بزرگان و بهره‌مندی مسلمانان از سیره و راه آنان شد.