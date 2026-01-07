پخش زنده
وزیر بهداشت و درمان افغانستان گفت: سازمانهای بین المللی براساس نیازهای واقعی مردم این کشور کمک رسانی کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت بهداشت و درمان افغانستان شب گذشته در خبرنامهای اعلام کرد: مولوی نور جلال جلالی وزیر بهداشت و درمان افغانستان با جان ایلیف رئیس برنامه جهانی غذا (WFP) در افغانستان دیدار کرد.
در این دیدار، توسعه و تقویت خدمات تغذیه، فعالیتها و کمکهای جاری برنامه جهانی غذا، بهبود و تاثیر برنامههای تغذیه، نحوه همکاریهای آینده و سایر موضوعات مرتبط بحث همهجانبه صورت گرفت.
جلالی گفت: توسعه خدمات تغذیه عمومی یکی از نیازهای اساسی بهداشت و درمان این کشور است و کمکها در این زمینه باید منظم، دوامدار و براساس نیازهای واقعی مردم تنظیم شود.
وی افزود: وزارت بهداشت و درمان افغانستان متعهد به گسترش هماهنگی و همکاری مشترک با نهادهای بینالمللی است تا بتواند در تمامی بخشهای درمانی، خدمات باکیفیت و مؤثر به مردم ارائه کند.
رئیس برنامهٔ جهانی غذا نیز گفت: برنامه کمکرسانی و همکاری با زلزله زدگان استان کنر و مهاجرین بازگشته به افغانستان در اولویت قرار دارد.
این در حالی است که براساس گزارش سازمانهای بین المللی، حدود ۱۷ میلیون نفر از مردم افغانستان با ناامنی غذایی رو بهرو خواهند شد.