پخش زنده
امروز: -
همزمان با سفر رئیس سازمان حج و زیارت به عربستان، درمانگاه اختصاصی زائران ایرانی در شهر مدینه منوره آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت؛ با توجه به محدودیتهای اعمالشده برای ارائه خدمات درمانی مستقل به زائران خارجی در عملیات عمره مفرده، تاکنون امکان راهاندازی درمانگاه اختصاصی برای هیچیک از کشورهای اعزامکننده زائر در مدینه فراهم نشده بود و زائران ناچار به مراجعه به مراکز درمانی عمومی اطراف حرم نبوی بودند.
در همین چارچوب، سازمان حج و زیارت نیز پیش از این فقط موفق به راهاندازی مرکز درمانی در مکه مکرمه شده بود، اما با پیگیریهای انجام شده و همزمان با سفر اخیر علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت و با موافقت مقامات مربوط کشور میزبان، یک درمانگاه هشتساعته در هتل «روابیالزهرا» مدینه منوره راهاندازی شد.
این درمانگاه با هدف ارائه خدمات پزشکی و درمانی به عمره گزاران ایرانی و تحت نظارت مرکز پزشکی حج و زیارت فعالیت میکند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، قرار است با ادامه هماهنگیها، دو درمانگاه دیگر نیز در هتلهای محل اسکان زائران ایرانی در مدینه منوره راهاندازی شود.