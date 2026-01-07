پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز، چهارشنبه هفدهم دی ماه در آبادان با ۱۵۴، خرمشهر با ۱۵۷، شادگان با ۱۵۵، ماهشهر با ۱۶۲، هندیجان با ۱۸۷، اهواز با ۱۵۶، سوسنگرد با ۱۵۸ و هویزه با ۱۶۴ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی است.
همچنین آلودگی هوا در بهبهان با ۱۰۷، کارون با ۱۳۸، ملاثانی با ۱۰۸، آغاجاری با ۱۲۰، شوشتر با ۱۱۷، دزفول با ۱۲۴ و اندیمشک با ۲۱ میکروگرم بر مترمکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی گزارش شده است.
براساس دادههای این سامانه شهرهای رامشیر، امیدیه، رامهرمز، باغملک و شوش در وضعیت زرد و قابل قبول و شهرهای مسجدسلیمان، لالی، اندیکا، ایذه و دزپارت در وضع سبز و پاک قرار گرفتند.