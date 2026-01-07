به دنبال سقوط یک خانم به درون چاه ۳۰ متری در آشخانه و درخواست کمک از آتش نشانی بجنورد دو اکیپ امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرعامل آتش نشانی بجنورد گفت: این حادثه ظهر دیروز شانزدهم دی ماه سال جاری توسط آتش نشانی شهر آشخانه به آتش نشانی بجنورد اعلام و بی درنگ دو اکیپ امداد و نجات بعد از پیمودن مسیر ۴۰ کیلومتری در محل حادثه کار امدادرسانی را آغاز کردند.

علی یکدل ادامه داد: در محل حادثه چاهی ۳۰ متری با دهانه بسیار تنگ قرار داشت و آتش نشانان با استفاده از دستگاه دراگر (اکسیژن رسان) و تعویض چند نوبت کپسول‌های اکسیژن در عمق چاه حضور پیدا کرده و فرد مورد نظر که متاسفانه فوت شده بود را به سطح زمین منتقل و در اختیار عوامل ذیصلاح قرار دادند.