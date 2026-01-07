به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان امروز ۱۷ دی‌ماه با میانگین ۱۲۰ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ساعت انتشار امروز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه با میانگین ۱۲۰ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص کیفی هوا در ایستگاه ۲۵ آبان با ۹۴، ولدان با ۷۳، پارک زمزم با ۸۱، رودکی با ۸۱، فرشادی با ۸۴ AQl در وضعیت زرد و دارای هوای قابل‌قبول است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با ۱۴۹، پروین با ۱۴۷، خرازی با ۱۴۵، رهنان با ۱۰۴، میرزا طاهر با ۱۰۹، کاوه با ۸۶، زینبیه با ۱۱۳ و هزارجریب با ۱۳۳، فیض با ۱۳۷ AQl در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

این درحالیست که این شاخص در ایستگاه‌های انقلاب با ۱۵۸، دانشگاه صنعتی با ۱۵۳، سپاهان شهر با ۱۵۴، کردآباد با ۱۷۳ AQl در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم جامعه، اما در ایستگاه بیمارستان صاحب‌الزمان با ۲۵ AQl در وضعیت سبز و دارای هوای پاک است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های زرین‌شهر با ۶۰، شاهین شهر با ۷۳، مبارکه با ۶۴، خمینی‌شهر با ۸۷ AQl در وضعیت زرد و قابل‌قبول و در شهر‌های کاشان با ۱۴۰، علوم پزشکی کاشان با ۱۰۸ AQl در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در شهر قهجاورستان با ۱۶۱ AQl در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.