به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی گفت : در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر تهدید، زورگیری، چاقو کشی و انواع شرارت یکی از سابقه داران و محکومان فراری در شاهرود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات تخصصی ، فرد شرور در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر شد.

سرهنگ شائینی تصریح کرد: متهم ۲۷ ساله که دارای سابقه کیفری و انواع شرارت بود در مخفیگاه خود انواع سلاح سرد مخفی کرده بود که کشف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.