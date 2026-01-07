به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه سپاه شهرستان تربت حیدریه گفت: ابعاد شخصیت سردار دل‌ها برای نسل جوان نیاز به تبیین و روشنگری دارد.

حجت الاسلام چهکند‌ی‌ نژاد افزود: اخلاص مثال‌زدنی حاج قاسم سلیمانی، ولایت‌پذیری عمیق او سنگ بنای موفقیت‌هایش بود حاج قاسم، مرد میدان بود، مرد عمل بود، مرد حرف نبود.

وی ادامه داد: حاج قاسم، فراملّی و فراجناحی بود، و ایران را حرم خطاب کرد، چرا که همه‌ مردم ایران برای او مقدس بود.

این مراسم باشکوه در فضایی آکنده از عطر خاطره‌ی شهیدان و با نوای دلنشین مداحی ذاکران اهل بیت (ع) همراه بود.