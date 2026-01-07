پخش زنده
۶۰۰ کیلوگرم گوشت گوساله منجمد هندی و ایرانی بدون مجوز قرنطینهای بهداشتی که از خراسان رضوی به شهرستان بیرجند حمل شده بود در ترمینال مسافربری کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند افزود: در گزارش مدیر ترمینال و با همکاری پلیس مستقر در ترمینال، مرکز بهداشت و کارشناسان واحد بهداشت و نظارت بر فرآوردههای خام دامی شبکه دامپزشکی شهرستان مقدار ۶۰۰ کیلوگرم گوشت منجمد هندی و ایرانی که در شرایط نامناسبی حمل شده بود کشف و ضبط کردند.
حمزه ئی افزود: محموله کشفشده تا تعیین تکلیف نهایی بهداشتی بهصورت موقت توقیف شده است.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند از شهروندان خواست: هرگونه حمل و نقل یا نگهداری غیر بهداشتی گوشت را از طریق شماره ۱۵۱۲ یا نزدیکترین شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.