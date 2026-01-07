پخش زنده
پیاده روسازی خیابان شهید بهشتی شهر کرمان در مسیر اجرای خط یکBRT آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،گفت: معاون حملونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان این پروژه در چارچوب طرح خط یک BRT با رویکرد توسعه حملونقل عمومی و بهبود کیفیت معابر شهری در دستور کار قرار گرفته است.
️محمدرضا یحییزاده افزود:
️در این طرح، بهسازی پیادهروها به مساحت حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع و اجرای ۵۰۰۰متر طول جدولگذاری پیشبینی شده است که با هدف ساماندهی معبر، افزایش ایمنی عابران و ارتقای کیفیت دسترسی در حال اجراست.
وی گفت :با اصلاح هندسی خیابان و افزایش ظرفیت مسیر تردد خودروها، بستر لازم برای ایجاد لاین رفت و برگشتBRT فراهم میشود.
️با مسقفسازی جوی حاشیه خیابان و اجرای درپوشهای فلزی و بتنی استاندارد، عرض پیادهرو افزایش یافته و شرایط مناسبتری برای تردد شهروندان ایجاد خواهد شد واین عملیات اجرایی با حفظ درختان موجود انجام میشود.