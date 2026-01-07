پخش زنده
رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزشوپرورش از آغاز فرآیند ارزیابی سال ۱۴۰۴ بر اساس شاخصهای جشنواره شهید رجایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزشوپرورش استان کرمان در جمع رابطان شاخصهای ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف اداره کل، از آغاز فرآیند ارزیابی سال ۱۴۰۴ بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی خبر داد و بر لزوم شفافسازی، آسیبشناسی دقیق و همکاری همه حوزهها تأکید کرد.
ماشاالله میرزا حسینی با اشاره به دریافت نتایج نهایی رتبهبندی استان از سامانه دولتسنج سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نتایج نهایی هفته گذشته به استان ابلاغ شده و ارزیابیها بر مبنای شاخصهای عمومی و اختصاصی انجام گرفته که مبنای اصلی جشنواره شهید رجایی محسوب میشود.
وی افزود: لازم است حداکثر تا پایان دیماه، تحلیل و آسیبشناسی دقیق شاخصها به وزارت آموزشوپرورش ارسال شود، از همه همکاران درخواست داریم در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم موضوع را در شورای معاونان وزارتخانه مطرح کنیم.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزشوپرورش استان کرمان همچنین به تغییرات شاخصهای سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: شاخصهای عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده است، بر این اساس، سامانه «معنا» با تعریف کاربران جدید و با مسئولیت بالاترین مقام هر حوزه، از جمله رؤسای ادارات و معاونتها، بهروزرسانی میشود.
میرزا حسینی گفت: هر شاخص به متولی اصلی آن اختصاص مییابد؛ حوزهها بهصورت همکاری، اطلاعات مورد نیاز را در سامانه ثبت میکنند.
وی از مسئولان همه معاونتها و ادارات خواست با بررسی دقیق شاخصها، در صورت وجود هرگونه ابهام یا نیاز به اصلاح در تعیین حوزههای مسئول و متولی، مراتب را در اسرع وقت اعلام کنند تا فرآیند ارزیابی سال ۱۴۰۴ بدون مشکل و با حداکثر دقت آغاز شود.
بر پایه این گزارش، نشست رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان کرمان با رابطان شاخصهای ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف اداره کل با رویکرد تبیین شیوه نامه ارزیابی عملکرد دستگاه در سالن شهید جعفری اداره کل برگزار شد.