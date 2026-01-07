به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم گفت: در پی هوشیاری و مشکوک شدن مأموران انتظامی به یک دستگاه خودروی عبوری و با هماهنگی قضایی، خودرو متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن سلاح‌ها و قطعات مربوطه که در بخش‌های مختلف خودرو جاسازی شده بود، کشف و همزمان دستورات تعقیبات انتظامی و قضایی در خصوص انگیزه و شناسایی رابطین آغاز شد.

رضا رضایی افزود: متهم در تحقیقات اولیه به حمل سلاح در دو نوبت دیگر از مناطق جنوب شرق به یکی از استان‌های همجوار اعتراف کرده است.

این مقام قضایی با اشاره به روند تحقیقات گفت: اگرچه متهم در ظاهر همکاری داشته، اما قرائن حاکی از حرفه‌ای بودن آنان در قاچاق اسلحه و باندی بودن موضوع است.

دادستان خاتم با تأکید بر حساسیت پرونده بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور، موضوع از جهات امنیتی نیز مورد توجه بود لذا تحقیقات جامع برای شناسایی شبکه مرتبط و تکمیل پرونده به طور هماهنگ در چند استان ادامه دارد.

رضایی با اشاره به پروژه کشته سازی ضد انقلاب، گفت: در پاره‌ای از موارد از این اسلحه‌های قاچاق برای کشته سازی در اعتراضات و شلوغی‌ها استفاده می‌شود تا بر آتش اغتشاشات بدمند.