رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۸۱ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا پایان هفته غبارصبحگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان بویژه جاده‌های مواصلاتی پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: هم اکنون میزان رطوبت در جنوب غرب خوزستان ۸۱ درصد و دید افقی به ۵ هزار متر رسیده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۱۸ درجه و کمترین دما ۵ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا در این منطقه ۴ درجه سانتیگراد گزارش شده است.