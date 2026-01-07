پخش زنده
رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: داروخانههای گیاهپزشکی امانتدار سلامت محصولات کشاورزی و معیشت کشاورزان هستند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با تأکید بر نقش داروخانههای گیاهپزشکی و فروشگاههای سموم کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: این مراکز امانتدار سلامت محصولات کشاورزی و معیشت کشاورزان هستند و صداقت و وجدان کاری، مهمترین اصل فعالیت در این حوزه است.
فرود سالاری رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، در گردهمایی مسئولان فنی داروخانههای گیاهپزشکی و فروشگاههای سموم کشاورزی شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد با گرامیداشت سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی با اخلاص و عمل به تکلیف، الگویی ماندگار در خدمت صادقانه به مردم بر جای گذاشت.
وی با بیان اینکه کشاورزی در جنوب کرمان صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، افزود: کشاورزی در این منطقه هویت، فرهنگ و پایه اصلی معیشت مردم است و جنوب کرمان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به جایگاه حساس فعالان حوزه نهادههای کشاورزی گفت: داروخانههای گیاهپزشکی معتمد کشاورزان هستند و هر توصیه فنی آنها بهطور مستقیم بر تولید و معیشت کشاورزان اثر میگذارد، از اینرو هرگونه بیدقتی میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
سالاری با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد کشاورزان تصریح کرد: خدشهدار شدن این اعتماد، یک آسیب جدی اخلاقی و حرفهای است و انتظار میرود فعالان این حوزه با رعایت اصول فنی و اخلاقی، از این سرمایه اجتماعی صیانت کنند.
وی نقش داروخانههای گیاهپزشکی را در سلامت محصولات و امنیت غذایی تعیینکننده دانست و بر اجرای کامل توصیههای فنی سازمان جهاد کشاورزی تأکید کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، حضور مسئول فنی در فروشگاههای سموم کشاورزی را ضروری دانست و گفت: وجود مسئول فنی موجب افزایش اعتماد کشاورزان و ارتقای کیفیت توصیههای ارائهشده میشود.
سالاری با هشدار نسبت به عرضه سموم قاچاق، تاریخمصرفگذشته و منسوخشده اظهار داشت: بخش عمده محصولات کشاورزی جنوب کرمان خارج از فصل تولید و صادراتی است و رعایت استانداردها و میزان مجاز باقیمانده سموم اهمیت بالایی دارد.
وی افزود: سال گذشته از حدود ۲۷۰۰ محموله صادراتی، کمتر از یک درصد دارای باقیمانده سم بالاتر از حد مجاز بودند که این رقم قابل قبول است، اما هدفگذاری باید رسیدن به صفر باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان همچنین بر اهمیت صحت آنالیز کودها تأکید کرد و گفت: تأمین نهادهها از منابع معتبر و انجام آزمایشهای لازم بر عهده فروشگاههاست، زیرا تجویز نادرست سم یا کود بهطور مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد.
سالاری در پایان گفت: صداقت و وجدان کاری باید سرلوحه فعالیت داروخانههای گیاهپزشکی باشد و سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان آمادگی دارد از طریق کارشناسان فنی، همکاری و پشتیبانی لازم را ارائه دهد.