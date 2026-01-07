به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان از آغاز اجرای طرح تامین کالا‌های اساسی با کارت اعتباری خبر داد و گفت: در قالب این طرح، به هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار غیرنقدی برای خرید اقلام ضروری اختصاص می‌یابد و در استان سمنان یک هزار و۵۰۰ فروشگاه برای اجرای این طرح پیش بینی شده است.

محمدجواد کولیوند با بیان اینکه در چارچوب اصلاح نظام یارانه‌ای، پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی منتقل شده است افزود : اقلام مشمول این طرح شامل روغن، مرغ، تخم مرغ، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، برنج، قند، شکر، ماکارونی و برخی حبوبات است که بر اساس الگوی مصرف استاندارد خانوار تعیین شده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح برای چهار ماه دی، بهمن، اسفند و فروردین پیش بینی شده و سپس سازوکار دائمی آن در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تعیین می‌شود ، تصریح کرد: یک خانواده چهار نفره ماهانه چهار میلیون تومان اعتبار دریافت می‌کند که برای تامین بسته کالای اساسی یک ماه کفایت می‌کند و در صورت افزایش قیمت ها، دولت متعهد به شارژ متناسب این اعتبار خواهد بود.

به گفته وی ، تاکنون بخش عمده‌ای از یارانه‌ها در ابتدای زنجیره تولید و واردات، از جمله در حوزه نهاده‌های دامی، پرداخت می‌شد که این شیوه به دلیل فاصله شدید نرخ ارز دولتی و آزاد، زمینه ساز رانت، دلالی و هدررفت منابع بوده است.

کولیوند افزود : هم اکنون حدود ۶۶ میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می‌کنند که مجموع آن به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد، اما این رقم با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، اثر کافی بر قدرت خرید خانوار‌ها ندارد.

استاندار سمنان ادامه داد: در قالب طرح جدید، این حمایت نه به صورت نقدی، بلکه در قالب اعتبار غیرنقدی ارائه می‌شود که فقط برای خرید کالا‌های مشخص شده قابل استفاده است و امکان برداشت نقدی ندارد.

کولیوند تاکید کرد: هم زمان با اجرای طرح، دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات موظف به کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات و احتکار هستند و برای برخی کالا‌ها نیز سقف خرید به ازای هر نفر تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: تمام کارمندان دولت، بازنشستگان و افرادی که پیش‌تر یارانه دریافت می‌کردند، مشمول این طرح هستند و حتی دهک‌های هشت، ۹ و ۱۰ نیز می‌توانند با ثبت نام در سامانه «حمایت» درخواست بررسی مجدد بدهند.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد : هدف نهایی این طرح آن است که دولت به طور مستقیم مسئول تامین معیشت کالای اساسی خانوار باشد و طبیعی است در آغاز اجرا، برخی اشکالات وجود داشته باشد که در حال اصلاح است.