پخش زنده
امروز: -
استان مرکزی در حالی که ۱۲ بهمن سال گذشته تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی را متعهد شده بود، دیروز حدنصاب ۵۲۰ مگاوات را محقق ساخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استاندار مرکزی گفت: برنامه تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در سال ۱۴۰۴ پیش از موعد محقق شد و ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان به ۵۲۰ مگاوات رسید.
مهدی زندیهوکیلی با بیان این که این موفقیت حاصل مشارکت اقشار مختلف از سرمایهگذاران و صنعتگران تا مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است، افزود: استان از سال گذشته و همزمان با دهه فجر، برنامه توسعه ۵۰۰۰ مگاواتی نیروگاههای خورشیدی را در دستور کار قرار داد و بر اساس این برنامه، سال اول (۱۴۰۴) ۵۰۰ مگاوات، سال دوم ۱۸۰۰ مگاوات و سال سوم ۲۷۰۰ مگاوات هدفگذاری شد.
در مراسمی که جمعه ۱۲ بهمن سال گذشته و با حضور استاندار مرکزی، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) و جمعی از مسئولان استان برگزار شد، میثاقنامه مدیران استان برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان با هدف تولید ۵ هزار مگاوات برق خورشیدی تا پایان دولت چهاردهم در طول یک برنامه ۳ ساله، امضا شد.
توسعه نیروگاههای خورشیدی و تولید برق پاک از اولویتهای اصلی دولت است که همه ظرفیتهای استان برای تحقق آن بسیج شده است.