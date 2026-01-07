

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان سبزوار در این مراسم گفت: شهید سلیمانی، اسوه مقاومت، ایثار و مردانگی است و ما در دادگستری سبزوار برای آزادی زندانیان دربند تلاش زیادی انجام دادیم که نتیجه آن آزادی ۲۷ زندانی جرایم مختلف از زندان بود.

جعفر صدیقی افزود: یمیزان کمک خیران و گذشت شکات، یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال بود که با پیگیری دستگاه قضا، موفق به آزادی این زندانیان در سالروز شهادت سردار سلیمانی و بزرگداشت شهدای مقاومت و دفاع مقدس ۱۲ روزه شدیم.