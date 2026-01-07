دادستان جیرفت، با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عمومی و معیشت مردم، گفت: صیانت از حقوق مردم، وظیفه اصلی و خط قرمز دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت، با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عمومی و معیشت مردم، گفت: صیانت از حقوق مردم، وظیفه اصلی و خط قرمز دستگاه قضایی است و در این مسیر، با هرگونه احتکار و اخلال در توزیع کالا‌های اساسی، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

افشین صالحی نژاد در تشریح جزئیات این خبر، افزود: هر فرد یا مجموعه‌ای که برای سودجویی دست به احتکار کالا‌های اساسی بزند، باید بداند که دستگاه قضایی با تمام ظرفیت قانونی وارد عمل شده و اجازه نخواهد داد امنیت اقتصادی و آرامش بازار خدشه‌دار شود.

وی تأکید کرد: برخورد با محتکران و متخلفان اقتصادی اقدامی مقطعی نیست و نظارت مستمر بر بازار، با همکاری ضابطان و نهاد‌های نظارتی، ادامه خواهد داشت.

دادستان جیرفت از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق مراجع قانونی گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان، رسیدگی قضایی انجام شود.