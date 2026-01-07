بهره مندی حدود ۳۰ هزار روستانشین لرستانی از اینترنت پرسرعت
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون۲۹ هزار و ۷۱۱ روستانشین این استان از اینترنت پرسرعت بهرهمند و به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان گفت: با احتساب هزینههای انجامشده در حوزه همراه اول، مجموع سرمایهگذاری در بخش توسعه زیرساختهای ارتباطی روستایی استان از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان امسال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
شهاب حیدری ادامه داد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون با استفاده از ظرفیت شبکه همراه اول، ۶۷ روستا در استان تحت پوشش ارتباطی قرار گرفتهاند که چهار هزار و ۳۹۹ خانوار با جمعیتی معادل ۱۵ هزار و ۸۹۴ نفر را شامل میشود.
حیدری افزود: طی این مدت سایت جدید تلفن همراه در ۳۲ روستا نصب و بهرهبرداری شده است همچنین سه سایت دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که طبق برنامهریزی تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.
وی تصریح کرد: با اجرای طرح توسعه خدمات عمومی اجباری ارتباطات در استان لرستان از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۳۶ روستا توسط اپراتور ایرانسل به شبکه ملی اطلاعات متصل و در مجموع سه هزار و ۷۶۶ خانوار با جمعیتی معادل ۱۳ هزار و ۸۱۷ نفر از خدمات ارتباطی بهرهمند شدهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان میزان اعتبارات تخصیص داده شده به اپراتور ایرانسل در دولت چهاردهم را تاکنون ۲۳۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۱ میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال تخصیص خواهد یافت و مجموع سرمایهگذاری انجامشده توسط این اپراتور در استان به ۲۵۹ میلیارد تومان میرسد.
حیدری افزود: برای تحقق این پوشش، در مجموع ۶۷ ایستگاه تلفن همراه مورد استفاده قرار گرفته که از این تعداد ۵۸ ایستگاه جدید احداث شده و ۹ ایستگاه نیز با تبدیل فناوری از نسلهای قدیمی به بالاتر از جمله نسل چهارم تلفن همراه ارتقا یافتهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان با اشاره به وضعیت روستاهای استان گفت: از مجموع سه هزار و ۴۰۰ روستا و آبادی، یکهزار و ۵۶۹ روستا دارای بیش از ۲۰ خانوار هستند که تاکنون یکهزار و ۴۳۰ روستای آن به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.
حیدری با تشریح سیاستهای اولویتبندی توسعه ارتباطات افزود: در تخصیص اعتبارات، ابتدا روستاهای فاقد ارتباط، در اولویت هستند و پس از آن، روستاهای پرجمعیتی که دارای ارتباط ضعیف یا نامطلوب هستند مورد توجه قرار میگیرند.
وی اظهار کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی بهویژه در مناطق روستایی و صعبالعبور استان با وجود دشواریهای فراوان با جدیت در حال پیگیری است که بخش قابل توجهی از این اقدامات رسانهای نشده، اما نتایج ملموسی برای مردم به همراه داشته است.
وی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی توسعه ارتباطات کشور و ناظر بر کیفیت و مقررات خدمات ارائهشده به کاربران، هر ساله برنامههای مدونی بهویژه در حوزه توسعه روستایی تعریف و اجرا میکند که این روند در استان لرستان نیز با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان افزود: در حوزه ارتباطات، توسعه زیرساختها و نظارت به صورت همزمان پیش میرود که شامل کیفیت خدمات، رعایت مقررات و اعمال قانون در قبال اپراتورها و ارائهدهندگان خدمات ارتباطی است که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام میشود.
حیدری تأکید کرد: توسعه ارتباطات روستایی یکی از محورهای اصلی برنامههای وزارت ارتباطات بر اساس مفاد قانونی است که به صورت هدفمند، همراه با نظارت بر کیفیت خدمات و رعایت مقررات، در استان لرستان دنبال میشود تا دسترسی پایدار و ایمن برای همه کاربران فراهم شود.