به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۷ دی را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
خبرگزاری سماء
- آمریکا بررسی گزینههای مختلف برای تصرف «گرین لند» را آغاز کرده است
- ونزوئلا ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به آمریکا خواهد داد: دونالد ترامپ
- خبر خوش برای زائران ایران و عراق؛ امید به آغاز سرویس مسافرت دریایی از پاکستان به خارج از کشور
- بر اثر مهگرفتگی، اتوبوس مسافربری در ایالت پنجاب به دره سقوط کرد؛ ۵ نفر جان باختند و ۲۷ نفر زخمی شدند
- در بیانیه پایانی نشست راهبردی وزراء خارجه پاکستان و چین: دوستی پاکستان و چین برای صلح، ثبات و رفاه در منطقه و هر دو کشور ضروری اعلام شد
خبرگزاریایآروای (ARY)
- سخنگوی ارتش پاکستان: سال ۲۰۲۵ در جنگ جاری علیه تروریسم، سالی تاریخی و پربازده بوده است
- پاکستان عملیات در ونزوئلا را نقض منشور سازمان ملل متحد اعلام کرد
- خبر خوب برای اقتصاد پاکستان: احتمال تمدید بازپس دهی وام سه میلیارد دلاری از سوی امارات متحده عربی
- دادگاه آمریکا علیه رئیسجمهور ونزوئلا کیفرخواست صادر کرد / ربودن مادورو؛ ونزوئلا آمریکا را به تروریسم متهم کرد
- بنگلادش هم پخش مسابقات لیگ کریکت هند را ممنوع کرد
خبرگزاری اکسپرس
- وزیر دفاع پاکستان: پس از جنگ پاکستان و هند، سفارشهای جدید برای خرید جنگندههای پاکستانی دریافت کردهایم/ امکان خداحافظی با صندوق بینالمللی پول تا شش ماه دیگر وجود دارد
- دیدارهای مهم فرمانده نیروی هوایی پاکستان با مقامات نظامی سعودی در ریاض
- راولپندی: پس از مذاکرات موفق با پلیس، تحصن خواهران بنیانگذار حزب تحریک انصاف بیرون از زندانی که «عمران خان» در آن زندانی است، پایان یافت
- کویته: حمله با نارنجک دستی در نزدیکی مدرسه دخترانه ناکام ماند
- افشای مسدودسازی بیش از ۱۰۰ میلیون دستگاه تلفن همراه در سال میلادی گذشته در پاکستان
- پس از ونزوئلا، هدف جدید ترامپ؛ آغاز بررسی عملیات نظامی برای تصرف «گرین لند»
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- در سال ۲۰۲۵ میلادی ۳۵۰ کارخانه جدید در هرات آغاز به فعالیت کرد
- نزدیک به ۲ میلیارد افغانی به کشاورزان افغانستان کمک صورت گرفت
- دستگاه تولید برق آفتابی در حومه کابل به بهره برداری رسید
- افزایش حجم تجارت افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی
- امارات عربی متحده در صدد ایجاد پایگاه نظامی برای اسرائیل در مرز با عربستان سعودی
روزنامه دولتی «شریعت»
- بهره برداری از طرح تولید برق «نغلو» در حومه شهر کابل با حضور مقامات بلندپایه
- کاهش شدید انبار برف و یخ در افغانستان
- سفارت فلسطین در انگلیس به صورت رسمی گشایش یافت
- ایران: صادرات ما به افغانستان از طریق خط آهن افزایش یافته است
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- پسر یک مقام طالبان در فاریاب هنگام بازی با بمب دستی کشته شد
- طالبان: اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان غیرمسئولانه و تحریک آمیز است
- ارتش پاکستان: طالبان، قهرمان جدید به اسم «نارندرا مودی» پیدا کردهاند
- زعفران هرات برای دهمین بار برنده جایزه طعم برتر جهان شد
- دو دختر در دایکندی براثر زغال گرفتگی جان باختند
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- سازمان ملل: تا سال ۲۰۶۰ یکی از دو شهروند افغانستان در شهرها زندگی خواهد کرد
- وزیر دفاع پاکستان: طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان قابل اعتماد نیستند
- علی آبادی: ایران و ترکمنستان برای دریافت حقابه هریرود با طالبان مذاکره میکنند
- سه کارگر زیر آوار معدن طلا در تخار گیر ماندهاند
مالزی
کانال اخبار آسیا
- ماهاتیر محمد نخستوزیر پیشین مالزی، در پی سقوط و شکستگی لگن در بیمارستان بستری شد
- تایلند میگوید کامبوج با «حادثه» مرزی آتشبس را نقض کرده است
- سیل ناگهانی در سولاوسی شمالی اندونزی ۱۴ کشته بر جا گذاشت، چهار نفر همچنان مفقود هستند
- افزایش حوادث ضد مسلمانان پس از حمله به ساحل باندای، موجب نگرانی اندونزیاییها در استرالیا شده است
بانکوک پست
- تایلند از کامبوج خواست نقض آتشبس را توضیح دهد
استریت تایمز
- فیلیپین سطح هشدار را در آتشفشان فعال مایون افزایش داد