مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

خبرگزاری سماء

- آمریکا بررسی گزینه‌های مختلف برای تصرف «گرین لند» را آغاز کرده است

- ونزوئلا ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به آمریکا خواهد داد: دونالد ترامپ

- خبر خوش برای زائران ایران و عراق؛ امید به آغاز سرویس مسافرت دریایی از پاکستان به خارج از کشور

- بر اثر مه‌گرفتگی، اتوبوس مسافربری در ایالت پنجاب به دره سقوط کرد؛ ۵ نفر جان باختند و ۲۷ نفر زخمی شدند

- در بیانیه پایانی نشست راهبردی وزراء خارجه پاکستان و چین: دوستی پاکستان و چین برای صلح، ثبات و رفاه در منطقه و هر دو کشور ضروری اعلام شد

خبرگزاری‌ای‌آر‌وای (ARY)

- سخنگوی ارتش پاکستان: سال ۲۰۲۵ در جنگ جاری علیه تروریسم، سالی تاریخی و پربازده بوده است

- پاکستان عملیات در ونزوئلا را نقض منشور سازمان ملل متحد اعلام کرد

- خبر خوب برای اقتصاد پاکستان: احتمال تمدید بازپس دهی وام سه میلیارد دلاری از سوی امارات متحده عربی

- دادگاه آمریکا علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا کیفرخواست صادر کرد / ربودن مادورو؛ ونزوئلا آمریکا را به تروریسم متهم کرد

- بنگلادش هم پخش مسابقات لیگ کریکت هند را ممنوع کرد

خبرگزاری اکسپرس

- وزیر دفاع پاکستان: پس از جنگ پاکستان و هند، سفارش‌های جدید برای خرید جنگنده‌های پاکستانی دریافت کرده‌ایم/ امکان خداحافظی با صندوق بین‌المللی پول تا شش ماه دیگر وجود دارد

- دیدار‌های مهم فرمانده نیروی هوایی پاکستان با مقامات نظامی سعودی در ریاض

- راولپندی: پس از مذاکرات موفق با پلیس، تحصن خواهران بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف بیرون از زندانی که «عمران خان» در آن زندانی است، پایان یافت

- کویته: حمله با نارنجک دستی در نزدیکی مدرسه دخترانه ناکام ماند

- افشای مسدودسازی بیش از ۱۰۰ میلیون دستگاه تلفن همراه در سال میلادی گذشته در پاکستان

- پس از ونزوئلا، هدف جدید ترامپ؛ آغاز بررسی عملیات نظامی برای تصرف «گرین لند»

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- در سال ۲۰۲۵ میلادی ۳۵۰ کارخانه جدید در هرات آغاز به فعالیت کرد

- نزدیک به ۲ میلیارد افغانی به کشاورزان افغانستان کمک صورت گرفت

- دستگاه تولید برق آفتابی در حومه کابل به بهره برداری رسید

- افزایش حجم تجارت افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی

- امارات عربی متحده در صدد ایجاد پایگاه نظامی برای اسرائیل در مرز با عربستان سعودی

روزنامه دولتی «شریعت»

- بهره برداری از طرح تولید برق «نغلو» در حومه شهر کابل با حضور مقامات بلندپایه

- کاهش شدید انبار برف و یخ در افغانستان

- سفارت فلسطین در انگلیس به صورت رسمی گشایش یافت

- ایران: صادرات ما به افغانستان از طریق خط آهن افزایش یافته است

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- پسر یک مقام طالبان در فاریاب هنگام بازی با بمب دستی کشته شد

- طالبان: اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان غیرمسئولانه و تحریک آمیز است

- ارتش پاکستان: طالبان، قهرمان جدید به اسم «نارندرا مودی» پیدا کرده‌اند

- زعفران هرات برای دهمین بار برنده جایزه طعم برتر جهان شد

- دو دختر در دایکندی براثر زغال گرفتگی جان باختند

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- سازمان ملل: تا سال ۲۰۶۰ یکی از دو شهروند افغانستان در شهر‌ها زندگی خواهد کرد

- وزیر دفاع پاکستان: طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان قابل اعتماد نیستند

- علی آبادی: ایران و ترکمنستان برای دریافت حقابه هریرود با طالبان مذاکره می‌کنند

- سه کارگر زیر آوار معدن طلا در تخار گیر مانده‌اند

مالزی

کانال اخبار آسیا

- ماهاتیر محمد نخست‌وزیر پیشین مالزی، در پی سقوط و شکستگی لگن در بیمارستان بستری شد

- تایلند می‌گوید کامبوج با «حادثه» مرزی آتش‌بس را نقض کرده است

- سیل ناگهانی در سولاوسی شمالی اندونزی ۱۴ کشته بر جا گذاشت، چهار نفر همچنان مفقود هستند

- افزایش حوادث ضد مسلمانان پس از حمله به ساحل باندای، موجب نگرانی اندونزیایی‌ها در استرالیا شده است

بانکوک پست

- تایلند از کامبوج خواست نقض آتش‌بس را توضیح دهد

استریت تایمز

- فیلیپین سطح هشدار را در آتشفشان فعال مایون افزایش داد