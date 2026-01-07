نایب رییس مجلس شورای اسلامی : مکتب شهید سلیمانی امتداد مکتب عاشورا و شاخص معرفی اسلام ناب محمدی در برابر اسلام تحریف‌شده و آمریکایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمیدرضا حاجی‌بابایی در مراسم یادبود شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای جنگ ۱۲روزه که در مسجد جامع گرمسار برگزار شد، شهید سلیمانی را نه یک شخصیت نظامی بلکه فردی با شاخصه های فرهنگی، اعتقادی و تمدن‌ساز برشمرد و گفت : شهید سلیمانی مصداق واقعی «معروف» در جامعه اسلامی و تداوم‌دهنده مکتب عاشورا بود

وی با بیان اینکه ملت ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته در مسیر عاشورا ایستادگی کرده است، تاکید کرد: شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای مقاومت در غزه، لبنان، عراق، یمن و ایران، همگی در یک مسیر واحد یعنی دفاع از اسلام ناب حرکت کردند.

وی ادامه داد: هر کسی در هر نقطه‌ای از جهان که پای این اسلام ایستادگی کند، مورد حمایت جبهه مقاومت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به جنگ روایت‌ها، بیان کرد: همان‌گونه که در صدر اسلام با تحریف، تهمت و تبلیغات گسترده تلاش شد چهره امیرالمومنین (ع) مخدوش شود، امروز نیز با بهره‌گیری از رسانه‌ها، فضای مجازی و حتی هوش مصنوعی، جنگ سنگینی علیه حقیقت اسلام و ملت ایران به راه افتاده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمنان پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، از فشار‌های اقتصادی به‌عنوان بخشی از جنگ ترکیبی علیه ملت ایران استفاده می‌کنند افزود: مشکلات معیشتی، گرانی و فشار‌های اقتصادی از واقعیت‌هایی است که مردم با آن روبه‌رو هستند و این مسائل باید به‌درستی دیده و برای آن تدبیر شود، اما در عین حال نباید از نقش تحریم‌ها، فشار‌های خارجی و دشمنی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی غفلت کرد.

حاجی‌بابایی بیان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت‌ها، ضعف نظارت و فعالیت واسطه‌ها و دلالان است که اصلاح آنها نیازمند تصمیم‌گیری دقیق و اقدام موثر مسئولان است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران شرایط داخلی و خارجی را با دقت رصد می‌کند، خاطرنشان کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با فشار‌های اقتصادی، جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند، اما ملت ایران با وجود گلایه‌ها و مطالبات، مسیر کلی انقلاب و کشور را تشخیص می‌دهد.

حاجی‌بابایی افزود: مجلس، دولت و قوه قضاییه باید با همکاری و هم‌افزایی، زمینه کاهش فشار‌های اقتصادی و مقابله با سوءاستفاده‌ها را فراهم کنند تا مطالبات مردم به‌درستی پاسخ داده شود.