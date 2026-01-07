همایش تجلیل از مادران پهلوان‌پرور مازندران، باحضور خانواده‌های ورزشکاران، مادران و همسران شهدا در بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش تجلیل از مادران پهلوان‌پرور مازندران، با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی، ورزشکاران و خانواده‌های ورزشکاران، مادران و همسران شهدا در بابل برگزار شد.

امام جمعه شهرستان بابل در این آیین،، با تقدیر از نقش بی‌بدیل مادران در تربیت نسل جوان و قهرمان گفت: مادران پهلوان‌پرور، با صبر، ایثار و تربیت صحیح خود، اسطوره‌های راستین این مرز و بوم را پرورش داده‌اند. پهلوانی تنها در میدان ورزش معنا نمی‌شود، بلکه پهلوانِ اخلاق و انسانیت بودن، مرهون تربیت اولیه در دامان پاک مادران است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی، با اشاره به جایگاه رفیع مادر در آموزه‌های دینی و ملی، گفت: همان‌گونه که مادران بزرگ در تاریخ ایران‌زمین، پسرانی، چون پوریای ولی را تربیت کردند، امروز نیز مادران مازندرانی با همت والای خود، جوانان این خطه را به سمت ورزش، سلامت و تعالی اخلاقی هدایت می‌کنند.

در این مراسم، از ۱۵ مادر قهرمان پرور به‌پاس سال‌ها تلاش و تربیت فرزندانی که در عرصه‌های ملی و بین‌المللی درخشیده‌اند، با اهدای تندیس و هدایایی تجلیل شد.

این همایش با هدف تکریم مقام مادر و تقدیر از زحمات آنان در تربیت نسل پهلوان و اخلاق‌مدار برگزار شد.