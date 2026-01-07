پخش زنده
رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در محورهای شمالی کشور از امروز چهارشنبه ۱۷ دی تا صبح روز شنبه ۲۰ دی ماه خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداو سیما رئیس پلیس راه راهور فراجا سردار احمد کرمیاسد از اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در محورهای شمالی کشور از امروز چهارشنبه ۱۷ دی تا صبح روز شنبه ۲۰ دی ماه خبر داد و گفت: این محدودیتها با هدف مدیریت ترافیک، افزایش ایمنی سفرها و کاهش حوادث جادهای اجرا میشود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، تردد موتورسیکلتها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز چهارشنبه ۱۷ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه ۲۰ دی ماه در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.
وی با تأکید بر اینکه تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی که برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز تردد میکنند، از این محدودیت مستثنی هستند به محدودیتهای محور کرج–چالوس اشاره کرد و گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس کماکان ممنوع است. همچنین در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه ۱۷، ۱۸ و ۲۰ دی ماه جاری در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت، بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۲:۰۰ظهر جمعه آزادراه تهران–شمال برای خودروهای به مقصد چالوس محدود خواهد شد و از ساعت ۱۳:۰۰ روز جمعه این محور از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس بهطور کامل مسدود میشود.
سردار کرمیاسد با اشاره به اینکه از ساعت ۱۵:۰۰روز جمعه تردد از مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه (شمال به جنوب) انجام خواهد شد، افزود: این طرح محدودیت از ساعت ۲۴:۰۰ جمعه خاتمه یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه میشود.
وی گفت: در صورت کم حجم بودن ترافیک، امکان اتمام زودتر از زمان اعلام شده وجود دارد. همچنین تردد ساکنان محلی از جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت تعیینشده، از میدان امیرکبیر به سمت چالوس اجازه تردد نخواهند داشت.
سردار کرمیاسد محدودیتهای محور هراز با اشاره به اینکه تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است، گفت: تردد کلیه کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰تا ۲۴:۰۰ امروز چهارشنبه ۱۷ دی و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی ماه ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای پنجشنبه و جمعه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا میشود.
وی در ادامه محدودیتهای اعمال شده در این ۴ روز در محور فشم را تشریح و تصریح کرد: در محور فشم نیز از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴، محدودیت ترافیکی به صورت یک طرفه از انتهای محور (پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان – ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی محورها اطلاع حاصل کرده و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.