رئیس دادگستری بم گفت: نظارت مستمر، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی صحیح به مردم، مهم‌ترین راهکار صیانت از سلامت انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان بم با تأکید بر لزوم پیش‌بینی و پیشگیری از جرایم انتخاباتی در تمامی مراحل قبل، حین و بعد از انتخابات، گفت: نظارت مستمر، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی صحیح به مردم، مهم‌ترین راهکار صیانت از سلامت انتخابات و اعتماد عمومی است.

حجت‌الاسلام ابوالفضل فرحبخش در نخستین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی شهرستان بم، با اشاره به فلسفه تشکیل این ستاد افزود: هدف اصلی از تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی، پیش‌بینی و پیشگیری است و باید قبل از وقوع جرم، با رصد مداوم، تذکر به‌موقع و آگاه‌سازی عمومی، از شکل‌گیری تخلفات جلوگیری شود.

وی با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، بیان کرد: جرایم انتخاباتی محدود به روز رأی‌گیری نیست و در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات ممکن است مصادیق مختلفی از تخلف و جرم رخ دهد که وظیفه دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، پیشگیری مؤثر در هر سه مرحله است.

رئیس دادگستری شهرستان بم با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها تصریح کرد: هماهنگی کامل بین دادگستری، دادستانی، فرمانداری، نیروی انتظامی، سپاه، پلیس فتا، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط ضروری است و هیچ دستگاهی نباید نقش خود را در این فرآیند کم‌رنگ تلقی کند.

وی با اشاره به نقش اثرگذار فضای مجازی در بروز تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز فضای مجازی به‌طور مستقیم بر افکار عمومی تأثیرگذار است و پلیس فتا باید با حساسیت ویژه، رصد و پایش مستمر داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ضمن تذکر، مراتب را در اسرع وقت به دستگاه قضایی گزارش کند.

حجت الاسلام فرحبخش همچنین با بیان اینکه استفاده از عناوین جعلی یا مدارک غیرواقعی در تبلیغات انتخاباتی جرم محسوب می‌شود، تأکید کرد: با هرگونه تخلف در این زمینه، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی نقش اطلاع‌رسانی عمومی را مهم ارزیابی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی شفاف قوانین و جرایم انتخاباتی از طریق رسانه‌ها و تولید محتواهای آموزشی، کلیپ‌ها و موشن‌گرافی‌ها نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی و کاهش تخلفات دارد و انتظار می‌رود رسانه‌ها در این مسیر همراه و کمک‌کار ستاد باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم نیز در ادامه این جلسه، با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی اظهار کرد: سیاست دادستانی، حمایت از برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی و توأم با امنیت است و با هرگونه جرم و تخلف انتخاباتی، بدون توجه به اشخاص، جایگاه‌ها و گرایش‌ها، قاطعانه برخورد خواهد شد.

بهنام جعفری‌زاده با اشاره به تجربیات انتخابات‌های گذشته در شهرستان بم افزود: در انتخابات‌های پیشین، نظارت مستمر بر تمامی صندوق‌های رأی انجام شد و هر فردی که مرتکب جرم یا تخلف انتخاباتی شد، بدون تبعیض و بر اساس قانون با او برخورد شد و این رویه در انتخابات پیشِ‌رو نیز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی از حساسیت بیشتری برخوردار است، تصریح کرد: به دلیل بومی‌بودن نامزدها و ارتباطات نزدیک اجتماعی، احتمال تأثیرگذاری‌ها در انتخابات شوراها بیشتر است و به همین دلیل، نظارت‌ها باید دقیق‌تر و حساس‌تر انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم در پایان خاطرنشان کرد: جرایم انتخاباتی به‌صورت شفاف در قانون مشخص شده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، تلاش خواهیم کرد انتخابات پیشِ‌رو با کمترین مشکل و در امنیت و سلامت کامل برگزار شود.