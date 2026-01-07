تیم ماجان مازندران در هفته ششم لیگ برتر والیبال بانوان، مقابل میزبانش نماینده قزوین به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته ششم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران دیروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه با شش دیدار در شهر‌های تهران، امیدیه، تبریز، قزوین، بوشهر و کرج برگزار شد که نماینده مازندران موفق به شکست حریف خود با نتیجه ۳ بر ۱ شد.

تیم‌های ماجان مازندران و کلینیک دکتر فرهاد در سالن شهید بابایی قزوین مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند. دو تیمی که دور رفت را با شرایطی کاملا متفاوت پشت سر گذاشتند. ماجان با چهار برد و تنها یک شکست، نیم‌فصل نخست را به عنوان نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده سایپا در جایگاه دوم به پایان رساند.

در مقابل، کلینیک دکتر فرهاد با یک برد و چهار شکست در رده پنجم و در جمع تیم‌های پایین جدول قرار داشت و در دور برگشت، به دنبال تغییر روند و جبران امتیازات از دست رفته بود.

لیلی توکلی و فاطمه زندی ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند و راحله اکبرزاده و پریا علیخانی نیز قضاوت آن را برعهده داشتند.

تیم کلینیک فرهاد این مسابقه را با هدیه طالعی، ستایش حسینی، شکیلا صدری، فاطمه ایدلخانی، محدثه شاهسوند، سوگند بابازاده و مریم قاضی راد شروع کرد.

لی دو هی سرمربی ماجان مازندران نیز این دیدار را با ترکیب هستی واحدی، معصومه قدمی، آیدا ولی‌نژاد، ستایش شعبانی، یسنا آهنکوب، لعیا افزونی و نگار عباسی آغاز کرد.

میزبان در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۲ مغلوب ماجان مازندران شد تا نتیجه این ست‌ها را با اختلاف امتیاز زیادی به شاگردان لی دو هی واگذار کند.

در ست سوم تیم کلینیک دکتر فرهاد ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری دو بر یک به سود ماجان شوند.

تیم ماجان مازندران در ست چهارم این مسابقه ۲۵ بر ۱۱ حریف خود را شکست داد تا در مجموع سه بر یک فاتح این میدان باشد و دبل پیروزی مقابل نماینده قزوین ثبت کند.

این مسابقه که ۲۰۰ تماشاگر داشت و یک ساعت و ۴۵ دقیقه طول کشید، یک کارت زرد داشت که سرمربی ماجان آن را دریافت کرد.

ماجان با این پیروزی با ۵ برد و یک شکست، پس از تیم سایپا در رده دوم جدول باقی ماند.

نتایج هفته ششم لیگ برتر والیبال زنان:

گروه A

نفت امیدیه صفر – سایپا تهران ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

کلینیک دکتر فرهاد یک – ماجان مازندران ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۱ بر ۲۵)

مقاومت شهرداری تبریز ۳ – صنعت مس رفسنجان یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۴)

گروه B

ملوان تهران یک – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۵ بر ۲۰، ۱۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)

شاهین بندرعامری ۳ – پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱)

شهر آرکا البرز ۳ – مهرگان شیراز صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۹ بر ۲۷)

جدول این رقابت‌ها در پایان هفته ششم لیگ برتر زنان بدین شکل است:

گروه A

سایپا تهران ۶ برد و ۱۸ امتیاز

ماجان مازندران ۵ برد و ۱۴ امتیاز

مقاومت شهرداری تبریز ۴ برد و ۱۲ امتیاز

صنعت مس رفسنجان ۲ برد و ۶ امتیاز

کلینیک دکتر فرهاد یک برد و دو امتیاز

نفت امیدیه بدون برد و دو امتیاز

گروه B

آرکا شهر البرز ۶ برد و ۱۸ امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان ۵ برد و ۱۵ امتیاز

شاهین بندرعامری ۴ برد و ۱۲ امتیاز

ملوان تهران دو برد و ۵ امتیاز

مهرگان شیراز یک برد و سه امتیاز

پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و یک امتیاز