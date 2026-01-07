فرمانده انتظامي استان اردبیل از کشف ۶۱ هزار و ۲۰۰ عدد بلبرينگ کلاچ خودرو مسروقه به ارزش يک هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال در عمليات مأموران پليس آگاهی شهرستان نمين خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل اظهار کرد: مأموران پليس آگاهی شهرستان نمين هنگام گشت‌زنی انتظامی در خيابان شهيد چمران اين شهر به يک دستگاه سواری سمند با پلاک دستکاری شده مشکوک شدند که با استعلام پلاک از سيستم فراجا مشخص شد که خودرو مسروقه بوده و از شهرستان رباط کريم استان تهران به سرقت رفته است.

وي با بيان اينکه در عمليات پليسي راننده سمند به عنوان سارق دستگير و خودرو سمند مورد استفاده او توقيف شد، افزود: سارق دستگير شده در بازجويی‌های پليس علاوه بر اعتراف به سرقت خودرو، به سرقت ۶۱ هزار و ۲۰۰ عدد بلبرينگ کلاچ خودرو و ۲۵ تن ميلگرد بارگيری شده به يک دستگاه کانتينر با همدستی ۲ سارق ديگر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامي استان اردبيل با اشاره به کشف همه ۶۱ هزار و ۲۰۰ عدد بلبرينگ کلاچ خودرو مسروقه در بازرسی از يک انبار در محله سرهنگ شهرستان نمين گفت: ارزش اموال مسروقه کشف شده يک هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال برآورد شده است.

سردار تقوی تصريح کرد: تلاش برای دستگيری همدستان سارق دستگير شده و کشف ۲۵ تن ميلگرد مسروقه در دستور کار پليس است.