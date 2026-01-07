پخش زنده
سمینار تخصصی داوران لیگ برتر فوتبال در کرمان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.سمینار دانش افزایی داوران و کمک داوران لیگ برتر فوتبال کشور با برگزاری آئینی به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
آئین افتتاحیه این سمینار با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حجت سلطانی سرپرست مدیر کلی ورزش وجوانان استان کرمان، تعدادی از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون و مدیران عامل باشگاههای استان کرمان، رئیس و اعضای کمیته داوران فدراسیون فوتبال، رؤسای هیأتهای فوتبال شهرستانهای استان کرمان و داوران و کمک داوران شرکت کننده در این دوره در کرمان آغاز شد.
این دوره با شرکت ۱۲۰ نفر و در دو بخش آزمونهای آمادگی جسمانی و بخش تئوری و مرور آخرین قوانین و دستور العملهای قضاوت از امروز ۱۶ دی به مدت ۲ روز در کرمان جریان خواهد داشت.