به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: پدیده غالب امروز افزایش و گذر ابر در نواحی جنوبی خلیج فارس، برخی نقاط تنگه هرمز و غرب دریای عمان است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: احتمال وقوع رگبار پراکنده باران نیز در این مناطق وجود دارد.

وی گفت: دریا آرام و برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا روز جمعه پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در صورت تغییر نکردن الگو‌های هواشناسی، اوایل هفته آینده فعالیت سامانه‌ای بارشی در برخی نقاط با تمرکز بر شرق تنگه هرمز وشرق استان مورد انتظار است.

وی گفت: تا پایان هفته با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.