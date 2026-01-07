به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سامانه شفافیت قوه قضاییه به عنوان بزرگترین سامانه انتشار عمومی کلان داده قضایی کشور با حضور حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی رونمایی شد.

این سامانه با هدف سند تحول و تعالی قوه قضاییه و همچنین اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها مصوب سال ۱۴۰۳ رونمایی شده است.

در این سامانه، داده‌های باز قوه قضاییه به منظور ارائه عمومی انواع مجموعه داده‌های قضایی طراحی و پیاده‌سازی شده است.

در این پایگاه مجموعه داده‌های قضایی مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان، محققین و پژوهشگران حوزه قضایی ارائه می‌شود. با بهره‌گیری از این مجموعه داده‌ها، توسعه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حوزه قضایی گسترش می‌یابد.

اطلاعات بارگذاری شده در این سامانه: ۱- آرای قضایی جهت شرکت‌ها و نهاد‌های دانش‌بنیان، ۲- لینک سامانه‌های شفافیت تمامی سازمان‌های قوه قضاییه شرکت‌ها و نهاد‌هایی که نیاز به دانش حقوقی دارند می‌توانند این داده‌ها را جهت بهره‌برداری دانلود کنند.

این سامانه برخط بوده و از طریق وب به آدرس https://data.eadl.ir/ در دسترس است.

معاون اول قوه قضائیه این اقدام را اقدام بزرگی در جهت سند تحول و تعالی قوه قضائیه و شفافیت هر چه بیشتر عملکرد دستگاه قضائی دانست که بسیار مورد استفاده پژوهشگران و دانشگاهیان خواهد بود.

حجت الاسلام خلیلی، ضمن تاکید بر اهمیت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد،انتشار این حجم آراء قضائی گمنام شده با هوش مصنوعی را به رغم وجود مشکلات اقتصادی، بستر ارزشمند دانست.

خلیلی افزود: ما اولین گزارش شفافیت را در فروردین ماه، طبق تکلیف قانونی خود به مجلس ارسال کرده ایم و گزارش دوم را هم در زمینه تامین زیرساخت‌های شفافیت در بستر اینترنت اخیرا منتشر کرده‌ایم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه نیز گفت: این کلان داده قضائی، به کمک مردم، قضات و پژوهشگران خواهد آمد و با هدف شفافیت عملکرد قوه قضائیه و تحقق هر چه بیشتر سند تحول و تعالی قوه قضائیه انجام گرفته است.

محمد کاظمی فرد افزود: اطلاعات محرمانه افراد در این آراء قضایی، به کمک هوش مصنوعی گمنام شده‌ است.