به گزارش‌ گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ای اف سی، این دوره از رقابت‌ها انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به شمار نمی‌رود و ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی به رقابت می‌پردازند. از هر گروه دو تیم صعود می‌کند. مسابقات به مدت ۱۸ روز در دو شهر جده و ریاض برگزار خواهد شد.

نتیجه روز نخست، برنامه روز دوم و وضعیت سایر گروه‌ها به این شرح است:

گروه‌ ای در جده:

ویتنام ۲ - ۰ اردن (نگوین دینه باک - پنالتی - ۱۵ و نگوین هیو مینه ۴۲)



عربستان ۱ - ۰ قرقیزستان (گل: راکان الغمدی در دقیقه ۸۸)

تیم‌های ویتنام و عربستان با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های قرقیزستان و اردن بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.



گروه بی در جده:

چهارشنبه ۱۷ دی:

ژاپن - سوریه

قطر - امارات

گروه سی در ریاض:

چهارشنبه ۱۷ دی:

ازبکستان - لبنان

ایران - کره جنوبی (ورزشگاه الشباب ریاض - ساعت ۱۵)

گروه دی در ریاض: عراق، استرالیا، تایلند و چین

برنامه دیدار‌های تیم ایران به این شرح است:

شنبه ۲۰ دی: ایران با ازبکستان (ورزشگاه اسپورتس سیتی ریاض - ساعت ۱۷:۳۰)

سه شنبه ۲۳ دی: ایران با لبنان (ورزشگاه الشباب ریاض - ساعت ۱۵)

تیم ایران در دور مقدماتی و در گروه آی ۴ - ۰ تیم هنگ کنگ، ۶ - ۰ تیم گوآم و ۳ - ۲ تیم امارات را شکست داد و با ۹ امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های نخست گروه‌ها به دور نهایی صعود کرد.



مسابقات فوتبال امید‌های آسیا هر دو سال یک بار برگزار می‌شود و در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم ژاپن با یک گل ازبکستان را برد و قهرمان شد و تیم عراق سوم شد.



در فوتبال امید‌های آسیا تیم ژاپن با ۲ قهرمانی و یک سومی رکورد دار شد و تیم‌های ازبکستان و عربستان با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی به طور مشترک دوم شدند و تیم‌های کره جنوبی با یک قهرمانی و نایب قهرمانی در رده چهارم و عراق با یک قهرمانی در رده پنجم قرار دارند.

تیم ایران در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ در دور گروهی و در سال ۲۰۱۶ در دور یک چهارم نهایی حذف شد و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ در دور مقدماتی کنار رفت.