پخش زنده
امروز: -
دور نهایی هفتمین دوره فوتبال کمتر از ۲۳ سال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ امروز با حضور تیم امید ایران در عربستان پیگیری می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ای اف سی، این دوره از رقابتها انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به شمار نمیرود و ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی به رقابت میپردازند. از هر گروه دو تیم صعود میکند. مسابقات به مدت ۱۸ روز در دو شهر جده و ریاض برگزار خواهد شد.
نتیجه روز نخست، برنامه روز دوم و وضعیت سایر گروهها به این شرح است:
گروه ای در جده:
ویتنام ۲ - ۰ اردن (نگوین دینه باک - پنالتی - ۱۵ و نگوین هیو مینه ۴۲)
عربستان ۱ - ۰ قرقیزستان (گل: راکان الغمدی در دقیقه ۸۸)
تیمهای ویتنام و عربستان با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای قرقیزستان و اردن بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
گروه بی در جده:
چهارشنبه ۱۷ دی:
ژاپن - سوریه
قطر - امارات
گروه سی در ریاض:
چهارشنبه ۱۷ دی:
ازبکستان - لبنان
ایران - کره جنوبی (ورزشگاه الشباب ریاض - ساعت ۱۵)
گروه دی در ریاض: عراق، استرالیا، تایلند و چین
برنامه دیدارهای تیم ایران به این شرح است:
شنبه ۲۰ دی: ایران با ازبکستان (ورزشگاه اسپورتس سیتی ریاض - ساعت ۱۷:۳۰)
سه شنبه ۲۳ دی: ایران با لبنان (ورزشگاه الشباب ریاض - ساعت ۱۵)
تیم ایران در دور مقدماتی و در گروه آی ۴ - ۰ تیم هنگ کنگ، ۶ - ۰ تیم گوآم و ۳ - ۲ تیم امارات را شکست داد و با ۹ امتیاز به عنوان یکی از تیمهای نخست گروهها به دور نهایی صعود کرد.
مسابقات فوتبال امیدهای آسیا هر دو سال یک بار برگزار میشود و در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم ژاپن با یک گل ازبکستان را برد و قهرمان شد و تیم عراق سوم شد.
در فوتبال امیدهای آسیا تیم ژاپن با ۲ قهرمانی و یک سومی رکورد دار شد و تیمهای ازبکستان و عربستان با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی به طور مشترک دوم شدند و تیمهای کره جنوبی با یک قهرمانی و نایب قهرمانی در رده چهارم و عراق با یک قهرمانی در رده پنجم قرار دارند.
تیم ایران در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ در دور گروهی و در سال ۲۰۱۶ در دور یک چهارم نهایی حذف شد و در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ در دور مقدماتی کنار رفت.