جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح وضعیت راههای کشور گفت: اکنون ترافیک در ۲ آزادراه سنگین گزارش شده، اما تردد در محورهای شمالی کشور روان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور گفت: ترافیک در آزادراههای قزوین -کرج – تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، ساوه – تهران حدفاصل نسیم شهر تا فیروزبهرام و محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع سنگین گزارش شده است.
وی با بیان اینکه تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است، افزود: محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند
سرهنگ محبی محورهای مسدود غیرشریانی در کشور را ۵ محور اعلام کرد و گفت: محورهای پونل – خلخال و خوانسار – بوئین میاندشت جزو محورهای مسدود غیرشریانی و محورهای گنجنامه – تویسرکان، سرو آباد – پاوه (گردنه تته) و سی سخت – پادنا (رفت و برگشت) نیز دارای انسداد فصلی هستند.