به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پدر امیرمحمد خالقی، دانشجوی نخبه دانشگاه تهران صبح روز گذشته سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ با حضور در دادسرای جنایی تهران قاتل پسرش را بخشید.

جنبه عمومی جرم از جمله مجازات‌های مربوط به قتل و سرقت، کماکان به قوت خود باقی است.

امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ بر اثر ضربه جسم تیز دو زورگیرِ موتورسوار مجروح شد و صبح ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ درگذشت، و ۲۷ بهمن در روستای درمیانِ شهرستان درمیان، واقع در خراسان جنوبی به خاک سپرده شد.