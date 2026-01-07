برخورد رخ به رخ دو دستگاه خودرو پژو پارس در روستای قاسم آباد شهرستان بیضا یک کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهرستان بیضا گفت: از طریق سامانه ۱۱۵ وقوع یک فقره تصادف به این پایگاه گزارش و نیرو‌های امدادی این پایگاه بلافاصله به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

ابراهیم ایزدی افزود: به دلیل شدت برخورد رخ به رخ دو دستگاه پژو پارس یک نفر در دم جان باخت و دو نفر دیگر به شدت مصدوم شدند.

او ادامه داد: پس از اقدامات اولیه ، هر دو مصدوم با دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان‌های شیراز اعزام شدند.