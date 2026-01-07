پخش زنده
کارگروه تخصصی تکمیل طرحهای حوزه عشایری جنوب استان کرمان تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاههای ذیربط موظفند در ذیل شورای حفظ حقوق بیتالمال استان، دستورالعمل جامع ساماندهی طرحهای نیمه تمام حوزه عشایری در جنوب استان از جمله طرح اسکان عشایر را با نظر تمامی نهادهای مرتبط تدوین کنند تا پس از تصویب در این شورا، جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ گردد.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با مدیرکل امور عشایری جنوب استان کرمان افزود: این کارگروه تخصصی با حضور سپاه ثارالله، اداره کل امور عشایری جنوب استان، استانداری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت آب منطقهای، دستگاههای نظارتی و سایر ادارات ذیربط تشکیل خواهد شد تا ضمن تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به عشایر، مواردی که تصرفات غیرقانونی و بیش از اراضی واگذار شده بوده را نیز مشخص کرده و به دولت بازگرداند.
وی تاکید کرد: طرحهای ماندگاری از سوی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حوزه عشایری اجرا شده که باید ساماندهی و حفظ شوند.
در ادامه این نشست، مدیرکل امور عشایری جنوب استان کرمان با اشاره به نقش مهم جامعه عشایری در امنیت غذایی و اجتماعی کشور گفت: عشایر ۱.۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و همواره پای کار نظام و انقلاب بودهاند.
ناصر احمد یوسفی با بیان اینکه امام خمینی (ره) عشایر را ذخایر انقلاب و رهبر معظم انقلاب آنان را باوفاترین قشر معرفی کردهاند، افزود: عشایر جنوب استان کرمان در دوران دفاع مقدس ۵۵۰ شهید تقدیم کردهاند که شاخصترین شهید عشایری نیز سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است.
وی اظهار داشت: جنوب استان کرمان دارای ۱۷ هزار خانوار عشایری، یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار مرتع و ۶ هزار دانشآموز عشایری است که در برخی مناطق یک کلاس تنها یک معلم و یک دانشآموز دارد.
مدیرکل امور عشایری جنوب استان کرمان افزود: تاکنون بیش از سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه عشایری احداث شده و حدود ۹۰ کیلومتر راه و خدمات زیربنایی نیز در دست اجراست.
احمدیوسفی در پایان خاطرنشان کرد: حاج قاسم سلیمانی در میان عشایر جایگاه ویژهای دارد و حتی پیرزنهایی که هیچ مسئولی را ندیدهاند وقتی از آنان پرسیده میشود کدام مسئول را دوست دارند، نام حاج قاسم را بر زبان میآورند.
مدیرکل امور عشایری جنوب استان کرمان با اشاره به خدمات ارائه شده به عشایر از جمله آرد یارانهای، آب و برق گفت: مشکلاتی در مسیر طرحهای اسکان، طرحهای مرتعداری و طرحهای معیشتی و امنیتی در حوزه عشایری وجود دارد که تقاضا میشود با پیگیریهای قضائی برطرف گردند.