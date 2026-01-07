به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امین فامیل کریمی گفت: پس از حدود ۲۰ سال فعالیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر در استان همدان بیش از ۱۷۶ هزار نفر بیمه‌شده فعال و غیرفعال و مستمری‌بگیر وجود دارد.

او افزود: تعداد افرادی که تاکنون به صندوق وارد شده‌اند، به بیش از ۱۸۰ هزار نفر می‌رسد همچنین در حال حاضر حدود ۱۱ هزار مستمری‌بگیر در استان همدان تحت پوشش صندوق هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان همدان تاکید کرد: این صندوق پنج خدمت اصلی ارائه می‌دهد که شامل بازنشستگی، مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی، نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای با ۱۷ صندوق دیگر کشور و خدمت جدید احتساب سابقه خدمت سربازی است که از چند ماه گذشته اجرایی شده و بیمه‌شدگان می‌توانند سوابق سربازی خود را به سوابق بیمه‌ای اضافه کنند.

فامیل کریمی با بیان اینکه ۵۳ کارگزاری فعال در استان همدان مشغول خدمت‌رسانی هستند، گفت: بسیاری از این کارگزاری‌ها در روستا‌ها و مراکز بخش‌ها مستقرند و عملاً خدمات بیمه‌ای به داخل خانه‌های مردم برده شده که این موضوع نقش مهمی در افزایش ضریب نفوذ بیمه داشته است.

او تصریح کرد: جامعه هدف صندوق در استان حدود ۲۶۵ هزار نفر است که تاکنون نزدیک به ۱۸۰ هزار نفر زیر پوشش قرار گرفته‌اند؛ یعنی حدود ۶۷ درصد جامعه هدف که رقمی دو برابر میانگین کشوری است، میانگین ضریب پوشش کشوری پس از ۲۰ سال حدود ۱۵ درصد است.