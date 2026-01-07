جزئیات طرح جدید دولت برای تخصیص کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی در گفت و گوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: خانوارهای حمایتی در دهک‌ های اول تا سوم از چهارشنبه ۱۷ دی می‌ توانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌ های تحت پوشش مراجعه کنند.

محمدرضا ولیان افزود: دهک‌ های ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی ماه، دهک‌ های ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی می‌ توانند به فروشگاه‌ ها مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: در صورتی که اعتبار هر ماه به‌ طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه‌ های بعد منتقل خواهد شد و هم استانی ها از این بابت نگران نباشند.

مدیرکل تعاون استان گفت: در این طرح یک میلیون تومان برای هر نفردر نظر گرفته شده و حساب هر نفر برای چهار ماه به مبلغ ۴ میلیون تومان شارژ شده است اما هر نفر ماهی یک میلیون تومان می تواند استفاده و ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کند.

آبا قدرت خرید مردم حفظ می شود؟

ولیان اظهار داشت: قبلا دولت ارز ترجیحی را به واردکننده می داد و وارد کننده یک سری نااطمینانی نسبت به این مسئله داشت، دولت قبلا سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیی می داد که هم اکنون این زنجیره حذف شده و این ارز به مصرف کننده نهایی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: این طرح با هدف ثبات دوره ای قیمت ها، بهبود برنامه ریزی تولید و انتقال منافع به مصرف کننده در حال اجرا است و با اجرای آن جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد.

ولیان گفت: در این طرح بر اساس محاسبات انجام گرفته حدود ۷۰۰ هزار تومان ارز ترجیحی تولیدکنندگان به ازای هر نفر حذف شده اما دولت به هر نفر یک میلیون پرداخت می کند که ارتباطی هم به یارانه ها و سبد تغذیه ندارد.

وی افزود: در یکی دو ماه اول ممکن است جو روانی راه بیفتد اما برآورد این است که جو روانی از بین خواهد رفت و قدرت رقابت بین تولیدکنندگان بیشتر خواهد شد.

مدیرکل تعاون خراسان رضوی بیان کرد: قیمت های اعلامی دولت برای روغن و برخی کالاهای اساسی بر اساس قیمت های تالار دوم تعیین قیمت و بر اساس حذف ارز ترجیحی بوده است.

ولیان اعلام کرد: دولت قصد راه اندازی یک سری فروشگاههایی را دارد که مردم در صورت تمایل ۱۱ قلم کالا را از این فروشگاهها به قیمت قبل از حذف ارز ترجیحی تهیه کنند.

وی ادامه داد: مردم می توانند ۵۰۰ هزار تومان از این یک میلیون تومان کالابرگ را از فروشگاههای دولت به قیمت قبل از حذف ترجیحی خرید کنند و بقیه را به صورت آزاد از بازار تهیه کنند.

ولیان اضافه کرد: این فروشگاهها کمتر از یک ماه دیگر راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل تعاون خراسان رضوی اظهار داشت: حفظ قدرت خرید مردم هدف اصلی این طرح است تا مردم بتوانند یک میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته به هر فرد را در قالب خرید مجموعه کالاهای پیش بینی شده، با قیمت های امروز تهیه کنند.

آیا یارانه ها حذف خواهد شد؟

ولیان تصریح کرد: کالابرگ و یارانه هیچ ربطی به هم ندارند و همه افرادی که قبلا یارانه می گرفتند، این کالابرگ را نیز دریافت خواهند کرد،

وی یادآور شد: طرح تهیه سبد غذایی برای کودکان دچار سوء تغذیه در محدود ۵ تا ۵۹ ماه همچنان در حال اجرا است و به دهک یک تا پنج مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان و دهک ۶ و ۷ مبلغ ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می شود که مشمولان این طرح در استان هم اکنون بیش از ۲۴ هزار نفر است.

ولیان خاطرنشان کرد: طرح یسنا نیز ویژه کودکان شیرخوار زیر ۲ سال و مادران باردار است که برای دهک های یک تا ۳ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان و دهک های ۴ و ۵ ماهانه ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می شود که آن هم به قوت خود باقی است.