به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبستان، حجت الاسلام لیمویی مدیر دارالقرآن سازمان بسیج با اشاره به حمایت سازمان بسیج از کانون‌های مساجد فعال در زمینه حفظ قرآن کریم، گفت: یکی از اضلاع مهم تربیت حافظ قرآن، مساجد هستند، مقام معظم رهبری فرمودند: اگر بخواهیم ۱۰ میلیون حافظ قرآن را تربیت کنیم، راهش این است که مسجد، پایگاه قرآن باشد.

حجت الاسلام لیمویی ادامه داد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از ظرفیت‌های بی نظیری در رونق برنامه‌های قرآنی برخوردارند، به همین دلیل ما از کانون‌های مساجدی که کلاس حفظ قرآن برپا کنند، حمایت خواهیم کرد، چراکه موجب تربیت حافظ قرآن می‌شوند و در این زمینه علاوه بر حافظ قرآن از مربی، کانون فرهنگی هنری نیز حمایت می‌شود، اما لازم است، کانون فرهنگی هنری در سامانه مسجد پایگاه قرآن، ثبت شده باشد و در سامانه حفظ عمومی در آزمون حفظ قرآن شرکت کند.

وی با اشاره به اینکه محور فعالیت‌های قرآنی بسیج تبدیل مساجد به پایگاه قرآنی است، تصریح کرد: حدود چهار سال است که این موضوع در سازمان بسیج دنبال می‌شود، ضمن اینکه دارالقرآن سازمان بسیج در مساجد اقدام به برگزاری دور‌های تجوید، قرائت، حفظ و روخوانی می‌کند، همچنین، برگزاری دوره‌های تربیت مربی، توانمندسازی مدیران قرآنی مساجدو تولید و نشر محتوا‌های آموزشی قرآنی هم مورد توجه است.

مدیر دارالقرآن سازمان بسیج با اشاره به راه اندازی سامانه مسجد، پایگاه قرآن توسط بسیج، گفت: مساجد، مستعدترین فضا برای تبدیل شدن به پایگاه قرآنی هستند، تجربه ثابت کرده جلسات قرآنی مساجد بابرکت‌تر هستند و بدون تبلیغ می‌توان مخاطب گسترده‌ای را به این محافل نورانی جذب کرد، در حالی که جلسات قرآنی در دیگر فضا‌ها نیازمند تبلیغ برای جذب است تا مردم مطلع شوند و در این محافل حضور یابند.

حجت الاسلام لیمویی با بیان اینکه مسجد خاستگاه اسلام و نخستین پایگاه مسلمین در عصر پیامبر (ص) بوده و در آن اتفاقات مبارکی رخ داده است، اضافه کرد: قضاوت، پاسخ به سوالات شرعی و تمهید جهاد و رسیدگی به مشکلات مردم در مساجد انجام می‌شد؛ بنابراین اهتمام به جایگاه مساجد آثار و نورانیت ویژه‌ای را در جامعه رقم می‌زند و موجب ارتقای معنویت در جامعه می‌شود.