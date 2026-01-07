به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه، شاخص کیفیت هوا در شهر‌های آبادان، اهواز، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، ماهشهر، هندیجان و هویزه در وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی قرار گرفته است.

همچنین میزان ذرات آلاینده در شهر‌های آغاجاری، اندیمشک، بهبهان، کارون، دزفول و ملاثانی در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.