خبر خوش برای زندانیان غیر عمد در کهگیلویه بویراحمد
رئیس ستاد دیه کشور گفت: ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس ستاد دیه کشور، از تخصیص اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان خبر داد و کهگیلویه و بویراحمد را به عنوان یکی از استانهای فعال در زمینه حمایت از زندانیان جرائم غیر عمد معرفی کرد. وی ضمن قدردانی از حمایتهای رئیسکل دادگستری و دادستان مرکز استان، بر اهمیت استمرار همکاری دستگاه قضائی، ستاد دیه، بانکها و خیرین تأکید کرد. محبوب افراسیاب، رئیسکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، در ادامه با تأکید بر رویکرد اجتماعی و عدالتمحور دستگاه قضائی، حمایت از زندانیان جرائم غیر عمد را از اولویتهای این قوه عنوان کرد. وی افزود: حبس این افراد، بهویژه سرپرستان خانوار، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی به همراه دارد و استفاده از ظرفیتهای قانونی، حمایتی و مردمی برای آزادی آنها ضروری است.
سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز بر نقش دادستانی در کاهش جمعیت کیفری و تسریع بازگشت زندانیان جرائم غیر عمد به جامعه از طریق رسیدگی سریع به پروندههای اعسار و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی تأکید کرد. علیعباس فلاحتیمطلق، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان، از آزادی ۱۱۰ زندانی جرائم غیر عمد و رشد ۵۵ درصدی پرداختها در سال ۱۴۰۴ خبر داد و حمایتهای دستگاه قضائی را زمینهساز این دستاوردها و تقویت رویکرد انسانی در فرآیند دادرسی دانست.