

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس ستاد دیه کشور، از تخصیص اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان خبر داد و کهگیلویه و بویراحمد را به عنوان یکی از استان‌های فعال در زمینه حمایت از زندانیان جرائم غیر عمد معرفی کرد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان، بر اهمیت استمرار همکاری دستگاه قضائی، ستاد دیه، بانک‌ها و خیرین تأکید کرد.



محبوب افراسیاب، رئیس‌کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، در ادامه با تأکید بر رویکرد اجتماعی و عدالت‌محور دستگاه قضائی، حمایت از زندانیان جرائم غیر عمد را از اولویت‌های این قوه عنوان کرد.

وی افزود: حبس این افراد، به‌ویژه سرپرستان خانوار، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی به همراه دارد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، حمایتی و مردمی برای آزادی آن‌ها ضروری است.