هشدار پلیس فتا در مورد کلاهبرداری با عنوان کالابرگ ۴ میلیون تومانی
با توجه به اعلام دولت مبنی بر واریز اعتبار کالابرگ ۴ میلیون تومانی، مجرمین سایبری، با ارسال لینکهای آلوده سعی در هک و سرقت وجوه از حسابهای مردم دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
پلیس فتا یزد اعلام کرد: با توجه به اعلام دولت مبنی بر واریز اعتبار کالابرگ ۴ میلیون تومانی بحساب سرپرستان، مجرمین سایبری با سواستفاده از این موقعیت با ارسال لینکهای آلوده با عنوان کالابرگ ۴ میلیون تومانی سعی در هک و سرقت وجوه از حسابهای مالی شما را دارند.
مراقب باشید کلیک بر روی این لینکها میتواند منجر به دسترسی غیرمجاز به حسابهای بانکی و هک تلفن همراه شما شود.
توجه کنید جهت دریافت اعتبار اعلامی دولت نیاز به ثبت نام یا کلیک روی هیچ لینکی نمیباشد.