هشدار پلیس فتا در مورد کلاهبرداری با عنوان کالابرگ ۴ میلیون تومانی

با توجه به اعلام دولت مبنی بر واریز اعتبار کالابرگ ۴ میلیون تومانی، مجرمین سایبری، با ارسال لینک‌های آلوده سعی در هک و سرقت وجوه از حساب‌های مردم دارند.