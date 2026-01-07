به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمیدرضا حاجی بابایی در گرمسار با اشاره به افزایش حقوق سال آینده کارمندان دولت به صورت شناور تا ۴۳ درصد گفت: این افزایش حقوق تا ۴۰ میلیون تومان است و در درجه بندی حقوق‌های پایین این رقم افزایش تا ۵۰ درصدی نیز خواهد داشت .

وی تاکید کرد : بخشودگی مالیاتی حقوق ها تا ۴۰ میلیون تومان هم می‌تواند به ر رده بندی افزایش حقوق کارمندان دولت کمک بسزایی کند.

حاجی بابایی با بیان اینکه در بودجه سال آینده ارز ترجیحی بخش دارو و سلامت حذف نشده است گفت : با توجه به اینکه دولت باید بستر‌های حذف ارز ترجیحی را با بیمه گران کامل کند ، حذف ارز ترجیحی بخش سلامت ، تا کامل شدن شرایط انجام نخواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: معیشت و اجرای طرح کالا برگ مهم‌ترین بخش‌های بودجه سال آینده است.

حاجی بابایی گفت : در بودجه سال آینده ، دولت یارانه یا ارز ترجیحی را که قبلا به وارد کنندگان پرداخت می‌کرد به ذینفعان نهایی پرداخت می کند

وی به اجرای کامل طرح کالا برگ از فروردین سال ۱۴۰۵ اشاره و خاطرنشان کرد : در سال‌های قبل با اختصاص ارز‌های ترجیحی به وارد کنندگان ، در تامین و ورود کالای اساسی به بازار و مصرف مردم مشکلات زیادی داشتیم اما در این طرح کالا برگ ، که حذف ارز ترجیحی یکی از مولفه‌های مهم آن است این مشکل رفع شده اما دولت با کمک استانداران باید بتواند بازار و مدیریت آن را تحت کنترل داشته باشند.