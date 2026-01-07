فرماندار شهرستان جاسک گفت: تصاویر خوشحالی مردم روستای شمشی در پی قهرمانی ورزشی در رسانه‌های معاند به عنوان تظاهرات انتشار داده‌اند که این مساله صحت ندارد و این خوشحالی جوانان یک روستا در بخش لیردف جاسک است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد جمال الدینی افزود: مسابقات ورزشی و نهایی سوپر جام در بخش لیردف شهرستان جاسک برگزار شد که طرفداران تیم فوتبال روستای شمشی قهرمان این مسابقات، حرکت کاروان شادی خودرویی و موتورسیکلت برگزار کردند.

وی گفت: کانال‌های رسانه‌های معاند این خوشحالی مردم روستای شمشی لیردف را تظاهرات جلوه داده‌اند در حالی که مراسم بدون هیچ شعار سیاسی و تنها شادی و کف و هورا و سوت برای قهرمانی تیم مورد نظر بوده است.

فرماندار شهرستان جاسک گفت: برگزاری تجمع و تظاهرات در شهرستان جاسک صحت ندارد.