کارشناس هواشناسی مازندران : فردا پنجشنبه به ویژه روز جمعه افزایش دما را در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: عصر امروز در برخی از مناطق استان با وزش باد و افزایش ابر همراه است و فردا پنجشنبه به ویژه روز جمعه افزایش دما را در استان پیش بینی میشود.
تاکامی با اشاره به اینکه از جمعه شب بارشهای پراکنده باران از ارتفاعات غربی استان آغاز میشود افزود: شنبه بتدریج این ناپایداری در استان گسترده میشود که ضمن وزش باد و بارش باران در پایین دست ارتفاعات استان هم بارشها به صورت برف خواهد بود.
وی گفت: از یکشنبه بتدریج جو استان پایدار میشود و تا سه شنبه این پایداری در استان تداوم دارد.
به گفته تاکامی دریا امروزو فردا با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.