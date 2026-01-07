پخش زنده
مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء همزمان با پایداری برودت هوا به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت ملی گاز ایران؛ بررسی الگوی مصرف گاز در شبکه سراسری کشور نشان میدهد سهم بخشهای خانگی و تجاری همچنان بالاست و افزایش تقاضا در روزهای اوج فصل سرد سال ادامه دارد.
بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء برابر ۶۵۰ میلیون مترمکعب در روز است که این میزان مصرف ۷۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است.
همچنین شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و تجاری نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخشها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفهجویی، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.