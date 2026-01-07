پخش زنده
در نشست مدیران راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان موضوعات مرتبط با اراضی، مسکن کارکنان و پروندههای سنوات گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، جلسهای با محور بررسی پروندهها و موضوعات فیمابین ادارهکل راه و شهرسازی استان کرمان و ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، با حضور علی حاجیزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان و علیرضا ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، و همچنین معاونان و رؤسای ادارات ذیربط ادارهکل راه و شهرسازی استان کرمان برگزار شد.
در این نشست، پروندههای باقیمانده و مسائل مربوط به سالهای گذشته فیمابین ادارهکل منابع طبیعی و حوزههای مرتبط با راه و شهرسازی، بهویژه در زمینه اراضی و مسکن کارکنان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه، بر لزوم همافزایی، پیگیری کارشناسی و تسریع در تعیین تکلیف موضوعات مطروحه با هدف رفع موانع موجود، صیانت از حقوق دولت و کاهش دغدغههای اداری تأکید شد و مقرر گردید پروندهها از طریق مسیرهای قانونی و با هماهنگی مشترک تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.