برخورد یک دستگاه خودروی سواری پرادو با پراید در محور سربیشه به ماهیرود، ۲ کشته و ۷ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: این حادثه ساعت ۲۲:۰۹ سهشنبه در کیلومتر ۱۰ محور سربیشه ـ ماهیرود، محدوده گردنه حسنکلنگی، به مرکز فوریتهای پلیسی گزارش شد که بلافاصله مأموران پلیس راه و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
سرهنگ کاظمی با بیان اینکه در این حادثه ۲ نفر کشته و ۷ نفر نیز مصدوم شدند، افزود: مجروحان توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند که حال ۲ نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.
وی علت این سانحه را بیمبالاتی و تجاوز به چپ ناشی از سبقت خودروی پرادو عنوان کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله و شتاب بیمورد، از وقوع حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری کنند.